Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cirrus Logic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cirrus Logic wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,42 USD. Das entspräche einer Verringerung von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,48 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cirrus Logic in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 540,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 561,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,38 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,85 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,01 Milliarden USD, gegenüber 2,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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