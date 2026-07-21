Erste Schätzungen: Cirrus Logic stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cirrus Logic wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,81 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cirrus Logic 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 460,3 Millionen USD – ein Plus von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cirrus Logic 407,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,85 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,10 Milliarden USD, gegenüber 2,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at