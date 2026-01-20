Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Cirrus Logic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cirrus Logic lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,44 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 534,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cirrus Logic einen Umsatz von 555,7 Millionen USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,99 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,00 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,89 Milliarden USD, gegenüber 1,90 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!