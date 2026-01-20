Erste Schätzungen: Cirrus Logic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cirrus Logic lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,44 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 534,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cirrus Logic einen Umsatz von 555,7 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,99 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,00 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,89 Milliarden USD, gegenüber 1,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at