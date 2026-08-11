Citi Trends Aktie
WKN: A0EATE / ISIN: US17306X1028
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Citi Trends vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Citi Trends lädt voraussichtlich am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,345 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Citi Trends noch 0,460 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 10,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 211,6 Millionen USD gegenüber 190,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 900,3 Millionen USD im Vergleich zu 820,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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