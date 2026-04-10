Erste Schätzungen: CITIC Securities legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CITIC Securities wird voraussichtlich am 25.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,547 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 24,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CITIC Securities 0,440 CNY je Aktie vermeldete.

CITIC Securities soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,75 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 26,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,28 CNY, gegenüber 1,96 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 85,52 Milliarden CNY im Vergleich zu 131,16 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at