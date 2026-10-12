CITIC Securities Aktie

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WKN: 164554 / ISIN: CNE000001DB6

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CITIC Securities präsentiert Quartalsergebnisse

CITIC Securities wird voraussichtlich am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,736 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,640 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 11,09 Prozent auf 23,46 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte CITIC Securities noch 26,39 Milliarden CNY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,66 CNY je Aktie, gegenüber 1,96 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 94,83 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 131,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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