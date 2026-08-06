CITIC Securities Aktie

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WKN: 164554 / ISIN: CNE000001DB6

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06.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CITIC Securities stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CITIC Securities lädt voraussichtlich am 21.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass CITIC Securities für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,733 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll CITIC Securities im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 25,33 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 66,10 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,69 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,96 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 93,80 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 131,16 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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