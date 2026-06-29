Erste Schätzungen: Citigroup informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Citigroup lässt sich voraussichtlich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Citigroup die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,69 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Citigroup 1,96 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 23,42 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 45,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,99 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 93,83 Milliarden USD, gegenüber 169,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at