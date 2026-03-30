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WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242

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Quartalsausblick 30.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Citigroup legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Citigroup legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Citigroup legt die Bilanz offen. Womit Analysten rechnen.

Citigroup äußert sich voraussichtlich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,59 USD je Aktie gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Citigroup mit einem Umsatz von insgesamt 23,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 44,27 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,99 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 90,94 Milliarden USD, gegenüber 169,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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