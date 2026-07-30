Citizen Watch Aktie

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WKN: 856503 / ISIN: JP3352400000

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30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Citizen Watch informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Citizen Watch wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 14,10 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 37,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 12,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 84,37 Milliarden JPY gegenüber 75,28 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 119,38 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 127,48 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 371,03 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 346,81 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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