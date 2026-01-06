Erste Schätzungen: Citizens Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Citizens Financial Group veröffentlicht voraussichtlich am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,11 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 33,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,830 USD erwirtschaftet wurden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 28,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,04 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,16 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,84 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,25 Milliarden USD, gegenüber 12,29 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at