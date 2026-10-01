Erste Schätzungen: Citizens Financial Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Citizens Financial Group öffnet voraussichtlich am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Citizens Financial Group 1,05 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 23,18 Prozent auf 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Citizens Financial Group noch 3,05 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,30 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,86 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 9,19 Milliarden USD, gegenüber 12,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at