Erste Schätzungen: Citizens Financial Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Citizens Financial Group lässt sich voraussichtlich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Citizens Financial Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,24 USD aus. Im letzten Jahr hatte Citizens Financial Group einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,25 Milliarden USD – ein Minus von 26,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Citizens Financial Group 3,06 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,19 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,86 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at