Erste Schätzungen: City Office REIT präsentiert Quartalsergebnisse

City Office REIT wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass City Office REIT im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,043 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,510 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 44,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 44,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,187 USD aus. Im Vorjahr waren 0,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 177,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 180,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at