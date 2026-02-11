Citycon Aktie
WKN DE: A2PFV6 / ISIN: FI4000369947
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Citycon stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Citycon wird voraussichtlich am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,093 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,760 EUR je Aktie erzielt worden.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 77,0 Millionen EUR gegenüber 80,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,55 Prozent.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,438 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,400 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 302,2 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 324,0 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
