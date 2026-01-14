Erste Schätzungen: Civista Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Civista Bancshares wird voraussichtlich am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,620 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Civista Bancshares 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 27,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 45,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 62,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,01 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 172,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 244,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at