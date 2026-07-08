Erste Schätzungen: Civista Bancshares veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Civista Bancshares wird voraussichtlich am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,670 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Civista Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,710 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 23,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 48,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,9 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,84 USD aus. Im Vorjahr waren 2,64 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 195,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 255,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at