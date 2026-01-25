CJ CheilJedang Aktie
Erste Schätzungen: CJ CheilJedang legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CJ CheilJedang äußert sich voraussichtlich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 10192,91 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -12537,000 KRW je Aktie erzielt worden.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7.245,75 Milliarden KRW – das wäre ein Abschlag von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.490,17 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23642,93 KRW, gegenüber 9294,00 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 29.184,60 Milliarden KRW, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 29.359,08 Milliarden KRW generiert worden waren.
