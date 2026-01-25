Erste Schätzungen: CJ CheilJedang präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CJ CheilJedang wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 10192,91 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -12549,000 KRW je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7.245,75 Milliarden KRW – das wäre ein Abschlag von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.490,17 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23052,52 KRW je Aktie, gegenüber 9244,00 KRW je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 29.195,78 Milliarden KRW fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 29.359,08 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

