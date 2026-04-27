Erste Schätzungen: CJ CheilJedang präsentiert Quartalsergebnisse

CJ CheilJedang wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 3400,14 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CJ CheilJedang 1100,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6.901,79 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Minus von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.208,47 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 23459,19 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -35668,000 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 28.557,88 Milliarden KRW, gegenüber 27.342,59 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at