CJ CheilJedang Aktie
WKN DE: A0M19M / ISIN: KR7097951008
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CJ CheilJedang zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CJ CheilJedang stellt voraussichtlich am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3400,14 KRW je Aktie gegenüber 1113,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6.901,79 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Minus von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.208,47 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23695,20 KRW je Aktie, gegenüber -35618,000 KRW je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 28.610,46 Milliarden KRW fest. Im Vorjahr waren noch 27.342,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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