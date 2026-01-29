CKD Aktie

CKD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865146 / ISIN: JP3346800000

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CKD legt Quartalsergebnis vor

CKD wird voraussichtlich am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 43,01 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CKD 46,95 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll CKD nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 37,86 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39,32 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 175,28 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 202,48 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 150,95 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 155,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

