Erste Schätzungen: CKD öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CKD wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 64,97 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CKD noch ein Gewinn pro Aktie von 37,09 JPY in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 44,81 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 23,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 36,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 282,27 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 203,23 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 187,25 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 157,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at