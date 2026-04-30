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WKN: 865146 / ISIN: JP3346800000

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CKD vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CKD lädt voraussichtlich am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 54,44 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CKD noch 60,57 JPY je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 42,58 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 187,56 JPY, gegenüber 202,48 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 154,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 155,63 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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