Erste Schätzungen: Clarivate Analytics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Clarivate Analytics präsentiert voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,164 USD aus. Im letzten Jahr hatte Clarivate Analytics einen Verlust von -0,270 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 604,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 663,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,658 USD im Vergleich zu -0,960 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,44 Milliarden USD, gegenüber 2,56 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at