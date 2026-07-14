Erste Schätzungen: Clarivate Analytics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Clarivate Analytics präsentiert voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,182 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 621,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 589,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,741 USD, gegenüber -0,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,46 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at