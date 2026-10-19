Clarivate Analytics Aktie
WKN DE: A2PLSH / ISIN: JE00BJJN4441
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Clarivate Analytics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Clarivate Analytics wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,177 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Clarivate Analytics in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 566,8 Millionen USD im Vergleich zu 623,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,741 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,300 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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