24.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Clas Ohlson A B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Clas Ohlson A B wird voraussichtlich am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Clas Ohlson A B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,43 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,72 SEK je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,08 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,86 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,40 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,91 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,43 Milliarden SEK, gegenüber 11,63 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

