Erste Schätzungen: Clas Ohlson A B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Clas Ohlson A B wird voraussichtlich am 03.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,27 SEK. Im Vorjahresquartal waren 3,27 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,22 Milliarden SEK – ein Plus von 14,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clas Ohlson A B 2,81 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 21,80 SEK, gegenüber 18,40 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 13,86 Milliarden SEK im Vergleich zu 12,51 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at