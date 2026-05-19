Clas Ohlson A b Aktie

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WKN: 929335 / ISIN: SE0000584948

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19.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Clas Ohlson A B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Clas Ohlson A B stellt voraussichtlich am 03.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,13 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 69,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,26 SEK erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Clas Ohlson A B in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,57 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,34 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 18,31 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 13,91 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 12,47 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,63 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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