Erste Schätzungen: Clavister verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Clavister wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Clavister mit einem Umsatz von insgesamt 44,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 25,47 Prozent verringert.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,055 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,350 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 221,1 Millionen SEK, gegenüber 191,7 Millionen SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at