Clavister Aktie
WKN DE: A1W27D / ISIN: SE0005308558
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Clavister verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Clavister wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Clavister mit einem Umsatz von insgesamt 44,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 25,47 Prozent verringert.
2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,055 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,350 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 221,1 Millionen SEK, gegenüber 191,7 Millionen SEK im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clavister Holding AB
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Clavister verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Clavister stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Clavister stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Erste Schätzungen: Clavister vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Clavister Holding AB
Aktien in diesem Artikel
|Clavister Holding AB
|0,37
|-2,48%