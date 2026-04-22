Clavister Aktie

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WKN DE: A1W27D / ISIN: SE0005308558

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Clavister vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Clavister veröffentlicht voraussichtlich am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 68,2 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,4 Millionen SEK in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,160 SEK, gegenüber 0,020 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 349,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 219,2 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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