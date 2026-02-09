Erste Schätzungen: Clean Energy Fuels stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Clean Energy Fuels wird voraussichtlich am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,046 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Clean Energy Fuels noch ein Verlust pro Aktie von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 104,2 Millionen USD gegenüber 109,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,033 USD, gegenüber -0,370 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 425,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 416,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at