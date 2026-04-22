Erste Schätzungen: Clean Energy Fuels stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Clean Energy Fuels wird sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,029 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 95,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,600 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 104,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Clean Energy Fuels für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 101,5 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,036 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,010 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 435,8 Millionen USD, gegenüber 426,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at