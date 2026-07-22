Clean Energy Fuels Aktie

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WKN DE: A0MRJL / ISIN: US1844991018

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Clean Energy Fuels stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Clean Energy Fuels wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,012 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,090 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Clean Energy Fuels 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 111,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Clean Energy Fuels 103,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,008 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,010 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 459,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 426,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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