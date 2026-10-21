Erste Schätzungen: Clean Energy Fuels stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Clean Energy Fuels wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,024 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 106,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Clean Energy Fuels für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 105,3 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,023 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,010 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 433,8 Millionen USD, gegenüber 426,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at