Erste Schätzungen: Clean Harbors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Clean Harbors öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,24 USD aus. Im letzten Jahr hatte Clean Harbors einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,72 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 11,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Clean Harbors einen Umsatz von 1,55 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,96 USD, gegenüber 7,28 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 6,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at