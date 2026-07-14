Erste Schätzungen: Clean Harbors veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Clean Harbors äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,76 USD. Dies würde einem Zuwachs von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Clean Harbors 2,36 USD je Aktie vermeldete.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 1,64 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,65 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,32 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at