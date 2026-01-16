Clean Science and Technology Aktie

Clean Science and Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CULN / ISIN: INE227W01023

16.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Clean Science and Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Clean Science and Technology stellt voraussichtlich am 31.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,10 INR aus. Im letzten Jahr hatte Clean Science and Technology einen Gewinn von 6,18 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,64 Prozent auf 2,37 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Clean Science and Technology noch 2,41 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,43 INR, gegenüber 24,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 10,49 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,52 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

