Clean Science and Technology Aktie
WKN DE: A3CULN / ISIN: INE227W01023
|
16.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Clean Science and Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Clean Science and Technology stellt voraussichtlich am 31.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,10 INR aus. Im letzten Jahr hatte Clean Science and Technology einen Gewinn von 6,18 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,64 Prozent auf 2,37 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Clean Science and Technology noch 2,41 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,43 INR, gegenüber 24,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 10,49 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,52 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clean Science and Technology Limited Registered Shs 144A Reg S
|
16.01.26
|Erste Schätzungen: Clean Science and Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Clean Science and Technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Clean Science and Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Clean Science and Technology Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.