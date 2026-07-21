Erste Schätzungen: Clearway Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Clearway Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,379 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Clearway Energy ein EPS von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Clearway Energy 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 479,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Clearway Energy 405,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,104 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at