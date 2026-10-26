Erste Schätzungen: Clemondo Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Clemondo Group Registered lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,100 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 70,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,3 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,100 SEK, gegenüber 0,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 314,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 291,2 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at