Clemondo Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40WGL / ISIN: SE0023468400

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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Clemondo Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Clemondo Group Registered gibt voraussichtlich am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,100 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 SEK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 82,0 Millionen SEK gegenüber 75,1 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,500 SEK, gegenüber 0,400 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 318,0 Millionen SEK im Vergleich zu 291,2 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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