Erste Schätzungen: Clemondo Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Clemondo Group Registered präsentiert voraussichtlich am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Clemondo Group Registered ebenfalls ein EPS von 0,000 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 78,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 6,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Clemondo Group Registered einen Umsatz von 73,0 Millionen SEK eingefahren.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,100 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 314,0 Millionen SEK, gegenüber 291,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at