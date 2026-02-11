Clemondo Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40WGL / ISIN: SE0023468400
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Clemondo Group Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Clemondo Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,100 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Clemondo Group Registered 0,180 SEK je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 80,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 13,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Clemondo Group Registered einen Umsatz von 70,2 Millionen SEK eingefahren.
Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,410 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,450 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 294,0 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 262,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clemondo Group AB Registered Shs
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Clemondo Group Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: Clemondo Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Clemondo Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Clemondo Group AB Registered Shs
|0,81
|0,00%