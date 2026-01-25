Cleveland-Cliffs Aktie
Erste Schätzungen: Cleveland-Cliffs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cleveland-Cliffs wird voraussichtlich am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,621 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cleveland-Cliffs noch ein Verlust pro Aktie von -0,920 USD in den Büchern gestanden.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,57 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,497 USD im Vergleich zu -1,570 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 18,88 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 19,19 Milliarden USD.
