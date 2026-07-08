Erste Schätzungen: Cleveland-Cliffs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cleveland-Cliffs wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,197 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 79,69 Prozent erhöht. Damals waren -0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,20 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,93 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,412 USD, gegenüber -2,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 20,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,61 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at