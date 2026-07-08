Cleveland-Cliffs Aktie
WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011
|
08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cleveland-Cliffs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cleveland-Cliffs wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,197 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 79,69 Prozent erhöht. Damals waren -0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,20 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,93 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,412 USD, gegenüber -2,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 20,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,61 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cleveland-Cliffs Inc.
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Cleveland-Cliffs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.04.26
|Ausblick: Cleveland-Cliffs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Cleveland-Cliffs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Cleveland-Cliffs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Cleveland-Cliffs Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cleveland-Cliffs Inc.
|8,28
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.