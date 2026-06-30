Cloetta AB Aktie
WKN DE: A0RDJD / ISIN: SE0002626861
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30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cloetta (B) präsentiert Quartalsergebnisse
Cloetta (B) wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,650 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cloetta (B) noch 0,410 SEK je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,08 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Cloetta (B) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,08 Milliarden SEK aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,81 SEK aus. Im Vorjahr waren 2,78 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 8,76 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 8,53 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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