Erste Schätzungen: Cloetta (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cloetta (B) wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,615 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 SEK je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,29 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Cloetta (B) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,26 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,34 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,67 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 8,55 Milliarden SEK, gegenüber 8,61 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at