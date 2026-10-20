Cloetta AB Aktie
WKN DE: A0RDJD / ISIN: SE0002626861
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cloetta (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cloetta (B) äußert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,683 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,660 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cloetta (B) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,23 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,18 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,94 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 2,78 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,76 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,53 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cloetta AB (B)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Cloetta (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ausblick: Cloetta (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: Cloetta (B) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Cloetta (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Cloetta (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cloetta AB (B)
Aktien in diesem Artikel
|Cloetta AB (B)
|5,06
|1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.