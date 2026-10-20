Cloetta AB Aktie

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WKN DE: A0RDJD / ISIN: SE0002626861

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cloetta (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cloetta (B) äußert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,683 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,660 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cloetta (B) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,23 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,18 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,94 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 2,78 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,76 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,53 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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