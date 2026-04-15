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WKN: 856678 / ISIN: US1890541097

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Clorox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Clorox lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Clorox noch 1,50 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,21 Prozent auf 1,67 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,88 USD aus. Im Vorjahr waren 6,52 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 6,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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